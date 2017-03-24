Правительство планирует за 5-7 лет навести порядок на украинских дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины намерен в течение 5-7 лет привести в нормальное состояние дорожную инфраструктуру страны, 95% из которой изношено. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских трассах. Украинцы стоят того, чтобы ездить по нормальным дорогам ", - сказал премьер.
По его словам, правительство будет постепенно увеличивать объемы финансирования строительства и ремонта дорог. Также глава правительства подчеркнул, что финансирование строительства дорожной инфраструктуры за счет средств от перевыполнения плана таможенных сборов показывает положительные результаты.
В.Гройсман также отметил, что строительство дороги "Одесса-Рени", которая финансируется за счет таможни, находится под особым контролем правительства.
"" Одесса-Рени "- приоритетный проект. Правительство и я лично уделяем внимание этому проекту ", - отметил глава правительства.
Как сообщал УНН, В.Гройсман пообещал лично контролировать ремонт дорог .