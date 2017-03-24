Правительство планирует за 5-7 лет навести порядок на украинских дорогах

"Наша задача сегодня - за 5-7 лет навести порядок на украинских трассах. Украинцы стоят того, чтобы ездить по нормальным дорогам ", - сказал премьер.

По его словам, правительство будет постепенно увеличивать объемы финансирования строительства и ремонта дорог. Также глава правительства подчеркнул, что финансирование строительства дорожной инфраструктуры за счет средств от перевыполнения плана таможенных сборов показывает положительные результаты.

В.Гройсман также отметил, что строительство дороги "Одесса-Рени", которая финансируется за счет таможни, находится под особым контролем правительства.

"" Одесса-Рени "- приоритетный проект. Правительство и я лично уделяем внимание этому проекту ", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНН, В.Гройсман пообещал лично контролировать ремонт дорог .