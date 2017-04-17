Уряд планує внести до ВР законопроект про пенсійну реформу до 16 травня - А.Рева

"Ми повинні все порахувати, не можна поспішати. Працюють серйозні експерти, економісти - наші, Мінекономіки, Мінфіну, а також з МВФ. До 16 травня ми повинні подати відповідний законопроект у ВР. Пенсійна — ключова реформа", - зазначив він.

А.Рева підкреслив, що на першому етапі пенсійної реформи важливим є не допустити збільшення дефіциту Пенсійного фонду, і зафіксувати його на нинішньому рівні.

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Нагадаємо, уряд планує з 1 жовтня скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.