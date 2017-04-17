Правительство планирует внести в ВР законопроект о пенсионной реформе до 16 мая - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Кабинет Министров намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.
"Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты - наши, Минэкономики, Минфина, а также с МВФ. До 16 мая мы должны подать соответствующий законопроект в ВР. Пенсионная - ключевая реформа", - отметил он.
А.Рева подчеркнул, что на первом этапе пенсионной реформы важно не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда, и зафиксировать его на нынешнем уровне.
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Напомним, правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.