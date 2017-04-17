Правительство планирует внести в ВР законопроект о пенсионной реформе до 16 мая - А.Рева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37100 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101277 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154259 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115980 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104076 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107007 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103513 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153036 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правительство планирует внести в ВР законопроект о пенсионной реформе до 16 мая - А.Рева

Правительство планирует внести в ВР законопроект о пенсионной реформе до 16 мая - А.Рева

Киев  •  УНН

 • 16254 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Кабинет Министров намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.

"Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты - наши, Минэкономики, Минфина, а также с МВФ. До 16 мая мы должны подать соответствующий законопроект в ВР. Пенсионная - ключевая реформа", - отметил он.

А.Рева подчеркнул, что на первом этапе пенсионной реформы важно не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда, и зафиксировать его на нынешнем уровне.

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Напомним, правительство планирует с 1 октября отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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