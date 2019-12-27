Уряд планує продовжувати передавати держпідприємства на приватизацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабмін планує продовжувати практику передачі державних підприємств під приватизацію. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“Маємо намір продовжувати цю практику (говорить про передачу держпідприємств під приватизацію — ред.), аналізуючи які ще державні активи зараз використовуються неефективно і можуть бути фактично передані ефективному власнику. Це все те, що буде стимулювати розвиток і появу робочих місць, розвиток нового бізнесу”, — сказав Гончарук.
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Як повідомляв УНН раніше, Кабінет міністрів України передав на приватизацію понад 500 державних підприємств.