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Уряд підвищив зарплату Генпрокурору у понад 2,5 рази

Уряд підвищив зарплату Генпрокурору у понад 2,5 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Кабінет міністрів України підвищив рівень посадових окладів Офісу Генерального прокурора, зокрема, зарплату Генпрокурора підвищено у понад 2,5 рази. Про це йдеться у постанові уряду від 11 грудня 2019 року № 1155, передає УНН.

Так, зарплата Генпрокурора зросла з 37 000 до 93 648 гривень. Посадовий оклад першого заступника Генпрокурора підвищено з 34 000 до 89 326 гривень, а заступник Генпрокурора буде отримувати 86 445 замість 32 000 гривень.

При цьому місячний посадовий оклад прокурора Генпрокуратури встановлено у розмірі 28 815 гривень, а керівника обласної прокуратури на рівні 38 038 гривень.

Нагадаємо, за словами Генпрокурора Руслана Рябошапки, заробітна плата працівників Офісу Генерального прокурора збільшиться на 50-70%.

Як повідомляв УНН раніше, 2 січня став днем запуску роботи Офісу Генерального прокурора України.

Українські Національні Новини

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