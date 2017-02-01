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Уряд підвищив виплати сім'ям постраждалих під час Революції гідності

Уряд підвищив виплати сім'ям постраждалих під час Революції гідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Уряд підвищив виплати сім'ям постраждалих під час Революції гідності. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.

"Мова йде про те, що членам сімей, смерть яких пов'язана із участю у масових акціях раніше ми платили 100 кратний розмір прожиткового мінімуму, який було встановлено, тепер ми платимо його в 200 кратному розмірі прожиткового мінімуму...особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ми платили у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, тепер у 100-кратному, відповідно середньої тяжкості (тілесні ушкодження - ред.) - були 25 стали 50 і нарешті особам, які отримали легкі тілесні ушкодження 30-кратний розмір прожиткового мінімуму, що дозволить їм збільшити суму виплат і зменшити термін у який вони будуть отримувати зазначені кошти", - пояснив у свою чергу А.Рева.

В свою чергу В.Гройсман пояснив, що сім'ї загиблих героїв, які загинули під час Революції гідності отримували 137 тис. грн, після змін отримуватимуть у 2017 році 320 тис. грн, герої, які отримали тяжкі тілесні ушкодження отримували у 2016 році 69 тис. грн - у 2017 році отримають 160 тис. грн, середньої тяжкості у 2016 році отримували 35 тис. грн, а отримуватимуть 80 тис. грн, легкі тілесні ушкодження - було 14 тис. грн, а стане 48 тис. грн.

Прем'єр доручив провести дані виплати у найкоротші терміни.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року, Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 7 млн 322 тис. 500 грн для надання допомоги 505 активістам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час під час Революції Гідності у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

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