Уряд підвищив виплати сім'ям постраждалих під час Революції гідності

"Мова йде про те, що членам сімей, смерть яких пов'язана із участю у масових акціях раніше ми платили 100 кратний розмір прожиткового мінімуму, який було встановлено, тепер ми платимо його в 200 кратному розмірі прожиткового мінімуму...особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, ми платили у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, тепер у 100-кратному, відповідно середньої тяжкості (тілесні ушкодження - ред.) - були 25 стали 50 і нарешті особам, які отримали легкі тілесні ушкодження 30-кратний розмір прожиткового мінімуму, що дозволить їм збільшити суму виплат і зменшити термін у який вони будуть отримувати зазначені кошти", - пояснив у свою чергу А.Рева.

В свою чергу В.Гройсман пояснив, що сім'ї загиблих героїв, які загинули під час Революції гідності отримували 137 тис. грн, після змін отримуватимуть у 2017 році 320 тис. грн, герої, які отримали тяжкі тілесні ушкодження отримували у 2016 році 69 тис. грн - у 2017 році отримають 160 тис. грн, середньої тяжкості у 2016 році отримували 35 тис. грн, а отримуватимуть 80 тис. грн, легкі тілесні ушкодження - було 14 тис. грн, а стане 48 тис. грн.

Прем'єр доручив провести дані виплати у найкоротші терміни.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року, Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 7 млн 322 тис. 500 грн для надання допомоги 505 активістам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час під час Революції Гідності у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.