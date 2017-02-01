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Правительство повысило выплаты семьям пострадавших во время Революции Достоинства

Правительство повысило выплаты семьям пострадавших во время Революции Достоинства

Киев • УНН

 • 8368 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Правительство повысило выплаты семьям пострадавших во время Революции Достоинства. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.

"Речь идет о том, что членам семей, смерть которых связана с участием в массовых акциях раньше мы платили 100 кратный размер прожиточного минимума, который был установлен, теперь мы платим его в 200-кратном размере прожиточного минимума... лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения, мы платили в 50-кратном размере прожиточного минимума, теперь в 100-кратном, средней тяжести (телесные повреждения - ред.) - были 25 стали 50 и наконец-лицам, которые получили легкие телесные повреждения 30-кратный размер прожиточного минимума, что позволит им увеличить сумму выплат и уменьшить срок в который они будут получать указанные средства", - пояснил в свою очередь А.Рева.

В свою очередь В.Гройсман обьяснил, что семьи погибших героев, которые погибли во время Революции Достоинства получали 137 тыс. грн, после изменений будут получать в 2017 году 320 тыс. грн, герои, которые получили тяжкие телесные повреждения получали в 2016 году 69 тыс. грн - в 2017 году получат 160 тыс. грн, средней тяжести в 2016 году получали 35 тыс. грн, а будут получать 80 тыс. грн, легкие телесные повреждения - было 14 тыс. грн, а станет 48 тыс. грн.

Премьер поручил провести данные выплаты в кратчайшие сроки.

Напомним, в октябре 2016 года, Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 7 млн 322 тыс. 500 грн для оказания помощи 505 активистов, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время Революции Достоинства в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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