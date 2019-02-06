Уряд підвищив вимоги до безпечності канатних доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Уряд прийняв постанову "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг", якою, зокрема встановив суттєві вимоги із безпечності канатних доріг. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"6 лютого 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг”, якою передбачено встановлення: суттєвих вимог щодо безпечності, яким мають відповідати канатні дороги; обов’язків до виробників компонентів безпеки; процедури оцінювання відповідності вимогам Технічного регламенту; маркування відповідності та здійснення державного ринкового нагляду щодо надання на ринку та вільного обігу компонентів безпеки та підсистем для канатних доріг", - повідомили в прес-службі Мінсоцполітики.
При цьому в Мінсоцполітики уточнили, що затверджений регламент адаптує національне законодавство до європейського, що дає змогу усунути технічні бар’єри у торгівлі та спрощує доступ вітчизняних компонентів безпеки та підсистем для канатних доріг на світовий та європейський ринки.
Як уточнили в міністерстві, постанова прийнята із дорученням її доопрацювання у відповідності до регламентних вимог та з урахуванням результатів обговорення.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, після падіння туристів підйомник на Драгобраті перевіряти не будуть.
Як повідомляв УНН раніше, з підйомника на гірськолижному курорті Драгобрат через несправність сидіння впали двоє лижників, а обслуговуючий персонал не надав їм своєчасної допомоги.