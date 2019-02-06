Правительство повысило требования к безопасности канатных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Правительство приняло постановление "Об утверждении Технического регламента канатных дорог", которым, в частности установил существенные требования по безопасности канатных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, передает УНН.
"6 февраля 2019 принято постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Технического регламента канатных дорог", которым предусмотрено установление: существенных требований по безопасности, которым должны соответствовать канатные дороги; обязанностей к производителям компонентов безопасности, процедуры оценки соответствия требованиям Технического регламента; маркировка соответствия и осуществления государственного рыночного надзора о предоставлении на рынке и свободного обращения компонентов безопасности и подсистем для канатных дорог", - сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
При этом в Минсоцполитики уточнили, что утвержденный регламент адаптирует национальное законодательство к европейскому, что позволяет устранить технические барьеры в торговле и упрощает доступ отечественных компонентов безопасности и подсистем для канатных дорог на мировой и европейские рынки.
Как уточнили в министерстве, постановление принято с поручением ее доработки в соответствии с регламентными требованиями и с учетом результатов обсуждения.
Напомним, как сообщал УНН, после падения туристов подъемник на Драгобрате проверять не будут.
Как сообщал УНН ранее, с подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников, а обслуживающий персонал не предоставил им своевременной помощи.