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Уряд підтримує ініціативу щодо 12% ренти для нових газових свердловин - В.Кістіон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Уряд підтримує ідею ухвалення законопроекту, яким пропонується встановлення 12% рентної плати для нових газовидобувних свердловин, щоб підвищити мотивацію місцевої влади до співпраці з газовидобувними компаніями. Про це на сьогоднішньому ІІ Українському газовому інвестиційному форумі заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон, передає кореспондент УНН.

"У 2016 році уряд підтримав децентралізацію рентної плати - підвищення мотивації і органів місцевого самоврядування, місцевих громад до співпраці з газовидобувних компаніями. Сьогодні уряд поділяє фіскальну ініціативу нових інвестицій в газовидобувну галузь щодо збільшення обсягу видобування і буріння і одночасно зберегти дохідну частину державного бюджету. Була надана підтримка законопроекту, який розроблений в рамках профільного парламентського комітету - №5439, депутатським корпусом, щодо встновлення 12% рентної плати для нових свердловин з деякими пропозиціями по удосконаленню", - сказав В.Кістіон.

Нагадаємо, В.Кістіон повідомив, що видобуток газу в Україні до 2020 року мають збільшити до 35%.

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