Правительство поддерживает инициативу по 12% ренты для новых газовых скважин - В.Кистион

"В 2016 году правительство поддержало децентрализацию рентной платы - повышение мотивации и органов местного самоуправления, местных общин к сотрудничеству с газодобывающими компаниями. Сегодня правительство разделяет фискальную инициативу новых инвестиций в газодобывающую отрасль по увеличению объема добычи и бурения и одновременно сохранить доходную часть государственного бюджета. Была оказана поддержка законопроекта, который разработан в рамках профильного парламентского комитета - №5439, депутатским корпусом, по установлению 12% рентной платы для новых скважин с некоторыми предложениями по совершенствованию", - сказал В.Кистион.

Напомним, В.Кистион сообщил, что добычу газа в Украине до 2020 года должны увеличить до 35%.