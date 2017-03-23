Правительство поддерживает инициативу по 12% ренты для новых газовых скважин - В.Кистион
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительство поддерживает идею принятия законопроекта, которым предлагается установка 12% рентной платы для новых газодобывающих скважин, чтобы повысить мотивацию местных властей к сотрудничеству с газодобывающими компаниями. Об этом на сегодняшнем II Украинском газовом инвестиционном форуме заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает корреспондент УНН.
"В 2016 году правительство поддержало децентрализацию рентной платы - повышение мотивации и органов местного самоуправления, местных общин к сотрудничеству с газодобывающими компаниями. Сегодня правительство разделяет фискальную инициативу новых инвестиций в газодобывающую отрасль по увеличению объема добычи и бурения и одновременно сохранить доходную часть государственного бюджета. Была оказана поддержка законопроекта, который разработан в рамках профильного парламентского комитета - №5439, депутатским корпусом, по установлению 12% рентной платы для новых скважин с некоторыми предложениями по совершенствованию", - сказал В.Кистион.
Напомним, В.Кистион сообщил, что добычу газа в Украине до 2020 года должны увеличить до 35%.