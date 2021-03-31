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Уряд підтримав запровадження Національної премії імені Бориса Патона

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив законопроект, який стосується перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона. Про це інформує пресслужба уряду, передає УНН.

Цитата:

"Сьогодні, 31 березня 2021 року, урядом схвалено законопроект "Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про державні нагороди", який стосується перейменування Державної премії України в галузі науки і техніки в Національну премію імені Бориса Патона", - повідомили у КМУ.

Деталі

Як зазначили в пресслужбі, проект спрямовано на увічнення пам’яті академіка Бориса Патона, а також відзначення на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів, законопроект буде переданий до Верховної Ради України.

Довідково

Борис Патон – державний та громадський діяч, Президент Національної академії наук України, директор Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, Герой України, академік. Помер на 101-му році життя 19 серпня 2020 року.

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