Правительство поддержало введение Национальной премии имени Бориса Патона

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"Сегодня, 31 марта 2021 года, правительством одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах", который касается переименования Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона", - сообщили в КМУ.

Детали

Как отметили в пресс-службе, проект направлен на увековечение памяти академика Бориса Патона, а также отмечание на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

В соответствии с Регламентом Кабинета Министров, законопроект будет передан в Верховную Раду Украины.

Справка

Борис Патон - государственный и общественный деятель, Президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Герой Украины, академик. Скончался на 101-м году жизни 19 августа 2020 года.



