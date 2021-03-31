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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49373 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68654 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Правительство поддержало введение Национальной премии имени Бориса Патона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект, который касается переименования Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня, 31 марта 2021 года, правительством одобрен законопроект "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах", который касается переименования Государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона", - сообщили в КМУ.

Детали

Как отметили в пресс-службе, проект направлен на увековечение памяти академика Бориса Патона, а также отмечание на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.

В соответствии с Регламентом Кабинета Министров, законопроект будет передан в Верховную Раду Украины.

Справка

Борис Патон - государственный и общественный деятель, Президент Национальной академии наук Украины, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, Герой Украины, академик. Скончался на 101-м году жизни 19 августа 2020 года.

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