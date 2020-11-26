Уряд підтримав законопроект про повноваження Ради щодо звільнення директора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уряд сьогодні підтримав законопроект, яким передбачається встановити повноваження Верховної ради приймати рішення про звільнення директора НАБУ. Про це на засіданні уряду в четвер заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Пропозиція доопрацювати його з доопрацюванням одного дня в секретаріаті Кабміну і також передати на розгляд парламенту", - сказав Шмигаль.
Таке рішення було підтримане урядовцями.
“Це законопроект, яким будуть внесенні зміни до закону про діяльність Національного антикорупційного бюро. Для нас ключова позиція – це збереження незалежності НАБУ, і водночас приведення всіх положень закону про його діяльність відповідно до норм Конституції України”, - сказав Шмигаль.
З його слів, уряд запропонує Верховній раді зміни, які вирішують обидва ці питання.
“Зокрема, пропонується встановити повноваження Верховної ради приймати рішення про звільнення директора НАБУ за наявності підстав, чітко виписаних в законі. Важливим положенням запропонованого законопроекту є положення, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника”, - сказав Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що доопрацьований урядом держбюджет на 2021 рік передбачає доходи у розмірі 1 трильйон 92 млрд грн, а видатки у сумі 1 трильйон 328 млрд грн.