Уряд підтримав законопроект про повноваження Ради щодо звільнення директора НАБУ

ukru
Ексклюзив
08:45 • 14166 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 39532 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 97560 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

03:38 • 105356 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 113314 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 117742 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105219 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112778 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91683 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102430 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.2 м/с
80 %
757 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 34122 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 73042 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 100528 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 104094 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 70627 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 97597 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 14881 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107183 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330133 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263048 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 2137 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 92584 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117165 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117183 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113730 перегляди
Актуальне
Уряд підтримав законопроект про повноваження Ради щодо звільнення директора НАБУ

Уряд підтримав законопроект про повноваження Ради щодо звільнення директора НАБУ

Київ • УНН

 • 11598 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Уряд сьогодні підтримав законопроект, яким передбачається встановити повноваження Верховної ради приймати рішення про звільнення директора НАБУ. Про це на засіданні уряду в четвер заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Пропозиція доопрацювати його з доопрацюванням одного дня в секретаріаті Кабміну і також передати на розгляд парламенту", - сказав Шмигаль.

Таке рішення було підтримане урядовцями.

“Це законопроект, яким будуть внесенні зміни до закону про діяльність Національного антикорупційного бюро. Для нас ключова позиція – це збереження незалежності НАБУ, і водночас приведення всіх положень закону про його діяльність відповідно до норм Конституції України”, - сказав Шмигаль.

З його слів, уряд запропонує Верховній раді зміни, які вирішують обидва ці питання.

“Зокрема, пропонується встановити повноваження Верховної ради приймати рішення про звільнення директора НАБУ за наявності підстав, чітко виписаних в законі. Важливим положенням запропонованого законопроекту є положення, що нинішній керівник НАБУ продовжує здійснювати свої повноваження до моменту призначення нового керівника”, - сказав Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль повідомив, що доопрацьований урядом держбюджет на 2021 рік передбачає доходи у розмірі 1 трильйон 92 млрд грн, а видатки у сумі 1 трильйон 328 млрд грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$69.94
Bitcoin
$83,422.70
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,033.40
Ethereum
$1,940.42