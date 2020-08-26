Уряд підтримав заборону роботи нічних клубів та дискотек

Так, у середу уряд підтримав проект постанови Кабінету міністрів про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів.

“Пропонується посилити обмежувальні заходи у регіонах, в яких установлений "зелений“ рівень епідеміологічної небезпеки, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Крім того, ми відпрацювали з Мінкультом заборону концертів, крім тих, що проводяться закладами культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності”, — заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні уряд закрив кордони для в’їзду іноземних громадян до 28 вересня, окрім низки виключень.