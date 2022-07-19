Уряд перерозподілив гроші на відновлення інфраструктури: на що вони підуть
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Кабінет міністрів України перерозподілив 500 млн грн, які було спрямовано на відновлення та відбудову інфраструктури в регіонах, які постраждали від війни. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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“Це кошти держави в рамках спільного з ЄБРР проекту. Зараз ми їх спрямовуємо на першочергові потреби наших громадян і наших громад. Тобто загальна сума на відновлення регіонів, яку виділив уряд від початку війни, фактично вже складає 3 млрд грн”, – повідомив Шмигаль.
Доповнення
Минулого тижня Кабмін на засіданні ухвалив постанову про утворення державної Служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України.
9 липня Рада ухвалила закон, який передбачає комплексне удосконалення державної регіональної політики та враховує виклики, які постали перед громадами та регіонами у зв’язку з військовою агресією російської федерації.