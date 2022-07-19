Правительство перераспределило деньги на восстановление инфраструктуры: на что они пойдут
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Кабинет министров Украины перераспределил 500 млн грн, которые были направлены на восстановление и отстройку инфраструктуры в регионах, которые пострадали от войны. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
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“Это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта. Сейчас мы направляем их на первоочередные нужды наших граждан и наших громад. То есть общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, фактически уже составляет 3 млрд грн”, – сообщил Шмыгаль.
Дополнение
На прошлой неделе Кабмин на заседании принял постановление об образовании государственной Службы защиты критической инфраструктуры и обеспечении национальной системы устойчивости Украины.
9 июля Рада приняла закон, предусматривающий комплексное усовершенствование государственной региональной политики и учитывающий вызовы, которые предстали перед громадами и регионами в связи с военной агрессией российской федерации.