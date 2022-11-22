Уряд передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива” у газосховища. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Уряду, передає УНН.
Деталі
Зокрема, Уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 роки.
Мова йде про 12,7 млрд гривень, які Україна раніше отримала від уряду Канади.
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“Власне, це теж надзвичайно важлива частина підготовки для того, аби стабільно пройти цю складну зиму”, – зазначив прем’єр-міністр.
Доповнення
Шмигаль повідомив, що Норвегія надасть Україні до 200 млн євро для створення запасу газу, ще 300 млн євро надасть ЄБРР.