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Уряд передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива”

Уряд передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива”

Київ • УНН

 • 343286 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива” у газосховища. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Уряду, передає УНН.

Деталі

Зокрема, Уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 роки.

Мова йде про 12,7 млрд гривень, які Україна раніше отримала від уряду Канади.

Цитата

“Власне, це теж надзвичайно важлива частина підготовки для того, аби стабільно пройти цю складну зиму”, – зазначив прем’єр-міністр.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Норвегія надасть Україні до 200 млн євро для створення запасу газу, ще 300 млн євро надасть ЄБРР.

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