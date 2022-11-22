Уряд передав “Нафтогазу” 12,7 млрд гривень для закупівлі “блакитного палива”

Деталі

Зокрема, Уряд сьогодні затвердить порядок використання коштів державного бюджету на закупівлі газу у 2022-2023 роки.

Мова йде про 12,7 млрд гривень, які Україна раніше отримала від уряду Канади.

Цитата

“Власне, це теж надзвичайно важлива частина підготовки для того, аби стабільно пройти цю складну зиму”, – зазначив прем’єр-міністр.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Норвегія надасть Україні до 200 млн євро для створення запасу газу, ще 300 млн євро надасть ЄБРР.