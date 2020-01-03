Уряд передав держпідприємство "Преса" в управління Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Кабінет міністрів України передав державне підприємство "Преса" у сферу управління Міністерства інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
"Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №1373-р передав цілісний майновий комплекс ДП з розповсюдження періодичних видань "Преса" до сфери управління Міністерства інфраструктури. Відповідне розпорядження підписав Прем’єр-міністр України О.Гончарук 27 грудня 2019 року. Таким чином відповідним рішенням в рамках трансформації Служба позбавляється невластивих їй функцій", - йдеться у повідомленні.
Додамо, державне підприємство по розповсюдженню періодичних видань "Преса" є державним унітарним комерційним підприємством, заснованим на державній власності. Основними послугами підприємства є розповсюдження видань, видавничої та іншої продукції за передплатою та вроздріб, у тому числі з використанням найсучасніших інформаційних технологій.
Нагадаємо, як зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, Кабмін планує продовжувати практику передачі державних підприємств під приватизацію.