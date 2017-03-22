Уряд передасть на затвердження Ради реформ законопроект про службу фінрозслідувань - Прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Уряд затвердить і направить на затвердження на засіданні Ради реформ, а згодом у парламент проект закону про створення Служби фінансових розслідувань, який дозволить ліквідувати податкову міліцію. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ініціатива уряду щодо створення служби фінансових розслідувань. Сьогодні міністр фінансів, який займався розробкою з командою міністерства, спільно з різними міністерствами цього законопроекту, сьогодні нам його презентує. Я вважаю, що буде цілком правильно, коли ми розглянемо цей законопроект про службу фінансових розслідувань, направимо його на Раду реформ, для того, щоб ще пропрацювати його, і після того вже направимо в парламент для остаточного ухвалення”, — сказав Прем’єр.
Він пояснив, що “мова йде про те, щоб ліквідувати податкову міліцію остаточно, ліквідувати економічну службу Національної поліції... і ліквідувати відповідний економічний підрозділ у СБУ”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко готовий невідкладно подати до ВР законопроект про службу фінансових розслідувань.