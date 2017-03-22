Правительство передаст на утверждение Совета реформ законопроект о службе финрасследований - Премьер

"Инициатива правительства по созданию службы финансовых расследований. Сегодня министр финансов, который занимался разработкой с командой министерства, совместно с различными министерствами этого законопроекта, сегодня нам его представляет. Я считаю, что будет вполне правильно, когда мы рассмотрим этот законопроект о службе финансовых расследований, направим его на Совет реформ, для того, чтобы еще проработать его, и после того уже направим в парламент для окончательного принятия", - сказал премьер.

Он пояснил, что "речь идет о том, чтобы ликвидировать налоговую милицию окончательно, ликвидировать экономическую службу Национальной полиции ... и ликвидировать соответствующее экономическое подразделение в СБУ".

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко готов безотлагательно подать в ВР законопроект о службе финансовых расследований.