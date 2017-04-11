Уряд оцінить роботу В.Балчуна після його звіту і результатів аудиту "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уряд очікує звіту Войцеха Балчуна і результатів аудиту Укрзалізниці. Про це в ході підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо отримати звіт принаймні від Балчуна про роботу УЗ з конкретними цифрами і конкретними фактами", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що КМУ також очікує результатів аудиту підприємства, після чого буде надана "оцінка менеджменту компанії".
Як повідомляв УНН, 25 січня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про погіршення фінансово-економічних показників "Укрзалізниці".