Правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци"

"Мы должны получить отчет по крайней мере от Балчуна о работе УЗ с конкретными цифрами и конкретными фактами", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что КМУ также ожидает результатов аудита предприятия, после чего будет предоставлена ​​"оценка менеджмента компании".

Как сообщал УНН, 25 января министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныци".