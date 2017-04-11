Правительство оценит работу В.Балчуна после его отчета и результатов аудита "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство ожидает отчета Войцеха Балчуна и результатов аудита Укрзализныци. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы должны получить отчет по крайней мере от Балчуна о работе УЗ с конкретными цифрами и конкретными фактами", - сказал В.Гройсман.
Он добавил, что КМУ также ожидает результатов аудита предприятия, после чего будет предоставлена "оценка менеджмента компании".
Как сообщал УНН, 25 января министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил об ухудшении финансово-экономических показателей "Укрзализныци".