Уряд оприлюднив текст середньострокового плану дій до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів оприлюднив текст середньострокового плану пріоритетних дій до 2020 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Проект нашого середньострокового плану пріоритетних дій вже на Урядовому порталі. Запрошую до обговорення та коментарів", - зазначив він.
При цьому В.Гройсман зауважив, що "неможливо за декілька місяців зробити те, що не робилося роками".
"Але змінити Україну можна - потрібно лише діяти наполегливо і системно. Ми таку роботу розпочали і в наступному році продовжимо. Повторю те, що говорю завжди: я буду задоволений результатами цієї роботи тільки тоді, коли люди реально відчують, що життя змінюється", - додав очільник уряду.
Оприлюднений проект середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року міститься на 355 сторінках.
У документі вказані п'ять цілей уряду. Так, це економічне зростання, ефективне врядування, позвиток людського капіталу, верховенство права і боротьба з корупцією і безпека та оборона.