Правительство обнародовало текст среднесрочного плана действий до 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров обнародовал текст среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Проект нашего среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - отметил он.
При этом В.Гройсман отметил, что "невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами".
"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - добавил глава правительства.
Обнародованный проект среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года содержится на 355 страницах.
В документе указаны пять целей правительства. Да, это экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией и безопасность и оборона.