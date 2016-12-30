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Правительство обнародовало текст среднесрочного плана действий до 2020 года

Правительство обнародовало текст среднесрочного плана действий до 2020 года

Киев • УНН

 • 10861 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров обнародовал текст среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Проект нашего среднесрочного плана приоритетных действий уже на Правительственном портале. Приглашаю к обсуждению и комментариям", - отметил он.

При этом В.Гройсман отметил, что "невозможно за несколько месяцев сделать то, что не делалось годами".

"Но изменить Украину можно - нужно только действовать настойчиво и системно. Мы такую ​​работу начали и в следующем году продолжим. Повторю то, что говорю всегда: я буду доволен результатами этой работы только тогда, когда люди реально почувствуют, что жизнь меняется", - добавил глава правительства.

Обнародованный проект среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года содержится на 355 страницах.

В документе указаны пять целей правительства. Да, это экономический рост, эффективное управление, развитие человеческого капитала, верховенство права и борьба с коррупцией и безопасность и оборона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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