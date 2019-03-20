Уряд оновив систему безплатної правової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Уряд ухвалив постанову про удосконалення системи надання безплатної правової допомоги в Україні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо, щоб безпосередньо контроль, моніторинг, оцінку ефективності, а також пропозиції уряду щодо бюджетування на наступні роки системи безоплатної правової допомоги здійснювала незалежна наглядова рада, яка буде формуватися на публічному конкурсі. Вона не буде мати жодних політичних впливів. Це абсолютно новий етап роботи системи безоплатної правової допомоги, і колектив – 3 тисячі юристів і 5 тисяч адвокатів, – і всі клієнти отримають більш якісну систему безоплатної правової допомоги", - зазначив міністр юстиції України Павло Петренко під час засідання уряду.
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За його словами, за час дії системи надання безоплатної правової допомоги понад 600 тис. українців отримали безплатну правову допомогу, серед яких більшість – малозабезпечені громадяни.
При цьому він додав, що система безоплатної правової допомоги являє собою 23 регіональні центри по всій країні, 423 бюро безоплатної правової допомоги.
Нагадаємо, раніше уряд ввів нову допомогу для багатодітних сімей.