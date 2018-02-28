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Уряд оновив процедуру розрахунку за тепло "не з газу"

Уряд оновив процедуру розрахунку за тепло "не з газу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уряд схвалив рішення щодо унормування питання розрахунку за теплову енергію, вироблену “не з газу”. Відповідне рішення Кабінет міністрів схвалив на своєму засіданні, передає УНН.

Зокрема уряд схвалив постанову “Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов᾿язки”.

Раніше, якщо теплопостачальне підприємство закуповувало у теплогенеруючих підприємств теплову енергію “не з газу”, то розрахунки за таку енергію йшли за залишковим принципом після сплати всіх витрат за тепло, вироблене з газу.

Через це, виробники тепла “не з газу” несвоєчасно отримували розрахунок за згенеровану і продану теплову енергію і, відповідно, не мали можливості розраховуватися із постачальниками палива. Це дискримінувало їх порівняно із виробниками теплової енергії з газу та постачальниками газу.

Тепер кошти на рахунках із спеціальним режимом використання перерозподілятимуться та спрямовуватимуться за нормативом виробникам теплової енергії “не з газу”.

Нагадаємо, Україна повинна досягти 25% енергії з відновлюваних джерел у виробництві енергії до 2035 року.

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