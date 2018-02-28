Правительство обновило процедуру расчета за тепло "не из газа"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство одобрило решение о нормализации вопроса расчета за тепловую энергию, производимую “не из газа”. Соответствующее решение Кабинет министров одобрил на своем заседании, передает УНН.
В частности правительство одобрило постановление “О внесении изменений в Порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности”.
Раньше, если теплоснабжающие предприятия закупало у теплогенерирующих предприятий тепловую энергию “не из газа”, то расчеты за такую энергию шли по остаточному принципу после уплаты всех расходов за тепло, произведенное из газа.
Из-за этого, производители тепла “не из газа” несвоевременно получали расчет за сгенерированную и проданную тепловую энергию и, соответственно, не имели возможности рассчитываться с поставщиками топлива. Это дискриминировало их по сравнению с производителями тепловой энергии из газа и поставщиками газа.
Теперь средства на счетах со специальным режимом использования будут перераспределяться и направляться по нормативу производителям тепловой энергии “не из газа”.
Напомним, Украина должна достичь 25% энергии из возобновляемых источников в производстве энергии до 2035 года.