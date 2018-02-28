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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 70474 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 15:15 • 105914 просмотра

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Правительство обновило процедуру расчета за тепло "не из газа"

Правительство обновило процедуру расчета за тепло "не из газа"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Правительство одобрило решение о нормализации вопроса расчета за тепловую энергию, производимую “не из газа”. Соответствующее решение Кабинет министров одобрил на своем заседании, передает УНН.

В частности правительство одобрило постановление “О внесении изменений в Порядок распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности”.

Раньше, если теплоснабжающие предприятия закупало у теплогенерирующих предприятий тепловую энергию “не из газа”, то расчеты за такую ​​энергию шли по остаточному принципу после уплаты всех расходов за тепло, произведенное из газа.

Из-за этого, производители тепла “не из газа” несвоевременно получали расчет за сгенерированную и проданную тепловую энергию и, соответственно, не имели возможности рассчитываться с поставщиками топлива. Это дискриминировало их по сравнению с производителями тепловой энергии из газа и поставщиками газа.

Теперь средства на счетах со специальным режимом использования будут перераспределяться и направляться по нормативу производителям тепловой энергии “не из газа”.

Напомним, Украина должна достичь 25% энергии из возобновляемых источников в производстве энергии до 2035 года.

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