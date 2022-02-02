Уряд оновив перелік тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет міністрів України оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Цитата
“Затверджено в новій редакції, з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування”, — написав Мельничук.
Деталі
У пояснювальній записці документа зазначається, що реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль.