Уряд окреслив напрямки стимулювання економіки у період постпандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У поданому до ВР проекті програми діяльності уряду серед довготривалих цілей вказане стимулювання економіки у період постапандемії, тобто після подолання поширення коронавірусної інфекції. В документі окреслено, як саме уряд планує реалізовувати вказану ціль, повідомляє УНН.
Уряд планує зосередитися на розвитку малого та середнього бізнесу, в цьому напрямку пропонується:
• Створення сприятливих умов для розвитку та відновлення малого та середнього підприємництва.
• Забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян.
• Сприяння зменшенню регуляторного тиску на суб’єкти малого та середнього підприємництва.
• Запровадження нових та розширення існуючих програм кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Другим напрямом стимулювання економіки стане підтримка вітчизняного виробника:
• Створення умов для розвитку української промисловості, орієнтованої на виробництво високотехнологічної продукції.
• Захист українського виробника від субсидованого та демпінгованого імпорту через механізми СОТ.
• Державна підтримка українського експортера для розширення присутності української продукції на закордонних ринках.
• Запровадження експортного кредитування, реалізація “промислового безвізу” та активне просування українських товарів.
Крім того, уряд планує провадити ефективне управління державними підприємствами, створюючи умови для залучення ефективних власників шляхом приватизації об’єктів державної власності.
Також серед окреслених напрямів передбачається забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки. Зокрема для забезпечення продовольством планується:
• Сприяння розвитку українського фермерства як основи для відродження села шляхом державної підтримки.
• Залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту продукції сільськогосподарського виробництва.
• Реалізація земельної реформи.
Щодо енергетичної безпеки, то ту мова йде про диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів, розвиток відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії, забезпечення надійності, екологічності та доступності енергії для всіх споживачів. Також планується перегляд механізм діяльності енергоринків, забезпечення інтеграції до європейських енергоринків.
І останнім напрямом стимулювання економіки має стати розвиток науки та інновацій, для цього передбачається забезпечити належні умови для результативної діяльності науковців та дослідників, сприяння розвитку прикладних досліджень. Також передбачається, розбудова інфраструктури, що забезпечує сприятливі умови для створення та впровадження (комерціалізації) інноваторами результатів їхніх досліджень та розробок, а також запровадження грантового фінансування науки та інновацій.