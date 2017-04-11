Уряд очікує, що Рада до липня ухвалить ключові реформи - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уряд очікує, що Верховна Рада до липня підтримає законопроекти щодо проведення реформ, пов'язаних з економічним зростанням України. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Я б дуже хотів, щоб ці рішення ми прийняли на цій сесії (Верховної Ради - ред.), яка закінчується в середині липня", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що Кабмін націлений на впровадження 5-ти ключових реформ цього року.
За його словами, Кабмін з цього приводу працюватиме з народними депутатами.
Раніше В.Гройсман попросив депутатів підтримати п'ять реформ уряду.