Правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы - В.Гройсман

"Я бы очень хотел, чтобы эти решения мы приняли на этой сессии (Верховной Рады - ред.), которая заканчивается в середине июля", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что Кабмин нацелен на внедрение 5-ти ключевых реформ этого года.

По его словам, Кабмин по этому поводу будет работать с народными депутатами.

Ранее В.Гройсман попросил депутатов поддержать пять реформ правительства.