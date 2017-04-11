Правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы - В.Гройсман

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 13406 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 92061 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114044 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172591 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126764 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123049 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115983 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106375 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107430 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы - В.Гройсман

Правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы - В.Гройсман

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство ожидает, что Верховная Рада до июля поддержит законопроекты по проведению реформ, связанных с экономическим ростом Украины. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Я бы очень хотел, чтобы эти решения мы приняли на этой сессии (Верховной Рады - ред.), которая заканчивается в середине июля", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что Кабмин нацелен на внедрение 5-ти ключевых реформ этого года.

По его словам, Кабмин по этому поводу будет работать с народными депутатами.

Ранее В.Гройсман попросил депутатов поддержать пять реформ правительства.

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