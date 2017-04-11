Правительство ожидает, что Рада до июля примет ключевые реформы - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство ожидает, что Верховная Рада до июля поддержит законопроекты по проведению реформ, связанных с экономическим ростом Украины. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я бы очень хотел, чтобы эти решения мы приняли на этой сессии (Верховной Рады - ред.), которая заканчивается в середине июля", - сказал В.Гройсман.
Он добавил, что Кабмин нацелен на внедрение 5-ти ключевых реформ этого года.
По его словам, Кабмин по этому поводу будет работать с народными депутатами.
Ранее В.Гройсман попросил депутатов поддержать пять реформ правительства.