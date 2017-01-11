Уряд Німеччини виділив 19 млрд євро на потреби біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Із федерального бюджету Німеччини на потреби біженців в поточному році буде виділено близько 19 млрд євро, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Збільшення кількості біженців у країні вимагає від влади виділення коштів на соціальну інтеграцію даної категорії осіб.
Саме тому уряд і прийняв рішення про виділення на підтримку біженців 19 млрд євро з федерального бюджету країни.
Зазначається, що водночас сам бюджет збереже соціальну спрямованість.
Як повідомляв УНН, розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів.