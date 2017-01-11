Уряд Німеччини виділив 19 млрд євро на потреби біженців

Збільшення кількості біженців у країні вимагає від влади виділення коштів на соціальну інтеграцію даної категорії осіб.

Саме тому уряд і прийняв рішення про виділення на підтримку біженців 19 млрд євро з федерального бюджету країни.

Зазначається, що водночас сам бюджет збереже соціальну спрямованість.

Як повідомляв УНН, розпочав роботу підрозділ Frontex з депортації мігрантів.