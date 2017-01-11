Правительство Германии выделило 19 млрд евро на нужды беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С федерального бюджета Германии на нужды беженцев в текущем году будет выделено около 19 млрд евро, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Увеличение количества беженцев в стране требует от власти выделения средств на социальную интеграцию данной категории лиц.
Именно поэтому правительство и приняло решение о выделении на поддержку беженцев 19 млрд евро из федерального бюджета страны.
Отмечается, что одновременно сам бюджет сохранит социальную направленность.
Как сообщал УНН, начало работу подразделение Frontex по депортации мигрантов.