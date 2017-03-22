Уряд Німеччини скорочує експорт озброєнь в Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Федеральний уряд Німеччини став частіше відхиляти угоди з продажу зброї Туреччині. Починаючи з листопада 2016 року, уряд не дав дозвіл на проведення одинадцятої операцій з продажу стрілецької зброї і боєприпасів, а також окремих частин для різних видів озброєнь, повідомляє УНН з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Як випливає з відповіді міністерства економіки на запит депутат бундестагу від Лівої партії Яна ван Акена, уряд ФРН став обережніше ставитися до продажу озброєнь Туреччини, незважаючи на партнерський статус в рамках НАТО, після липневої спроби військового перевороту і жорстких дій президента Реджепа Тайіпа Ердогана проти своїх політичних супротивників.
“Прийняття до уваги прав людини завжди має особливе значення при рішеннях щодо експорту озброєнь”, — йдеться в офіційній відповіді на депутатський запит, підписаному статс-секретарем міністерства економіки та енергетики Маттіасом Махингом “.
У звичайний час уряд Німеччини не перешкоджає продажу зброї країні-члену НАТО, але у випадку з Туреччиною приділяє особливу увагу “того ризику, що зброя буде застосовуватися в контексті внутрішніх репресій або курдського конфлікту”.