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Правительство Германии сокращает экспорт вооружений в Турцию

Правительство Германии сокращает экспорт вооружений в Турцию

Киев • УНН

 • 9399 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Федеральное правительство Германии стал чаще отклонять сделки по продаже оружия Турции. Начиная с ноября 2016 года, правительство не дало разрешение на проведение одиннадцати операций по продаже стрелкового оружия и боеприпасов, а также отдельных частей для различных видов вооружений, сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Как следует из ответа министерства экономики на запрос депутат бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.

"Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях по экспорту вооружений", - говорится в официальном ответе на депутатский запрос, подписанном статс-секретарем министерства экономики и энергетики Маттиасом Махингом ".

В обычное время правительство Германии не препятствует продаже оружия стране-члену НАТО, но в случае с Турцией уделяет особое внимание "того риска, что оружие будет применяться в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта".

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