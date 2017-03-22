Правительство Германии сокращает экспорт вооружений в Турцию

Как следует из ответа министерства экономики на запрос депутат бундестага от Левой партии Яна ван Акена, правительство ФРГ стало осторожнее относиться к продаже вооружений Турции, несмотря на партнерский статус в рамках НАТО, после июльской попытки военного переворота и жестких действий президента Реджепа Тайипа Эрдогана против своих политических противников.

"Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях по экспорту вооружений", - говорится в официальном ответе на депутатский запрос, подписанном статс-секретарем министерства экономики и энергетики Маттиасом Махингом ".

В обычное время правительство Германии не препятствует продаже оружия стране-члену НАТО, но в случае с Турцией уделяет особое внимание "того риска, что оружие будет применяться в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта".