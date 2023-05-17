Уряд Нідерландів відмовляється коментувати прогрес у питанні F-16 для України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливе постачання винищувачів F-16 Україні немає прогресу, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Ми ще не досягли рішення", - сказав Хукстра, відповідаючи на запитання про анонсовані раніше переговори нідерландців з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами про можливу поставку F-16 в Україну.
"Коли ми будемо готові перетнути цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо", - зазначив він.
Доповнення
У заяві у вівторок прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він домовився зі своїм колегою з Нідерландів Марком Рютте "працювати над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, від навчання до забезпечення літаків F-16".
Раніше цього місяця під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Нідерландів Рютте заявив, що переговори про можливу передачу Україні винищувачів F-16 просуваються.