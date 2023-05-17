Правительство Нидерландов отказывается комментировать прогресс в вопросе F-16 для Украины

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"Мы еще не достигли решения", - сказал Хукстра, отвечая на вопрос об анонсированных ранее переговорах нидерландцев с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке F-16 в Украину.

"Когда мы будем готовы пересечь этот мост и будем готовы сообщить об этом, мы это сделаем", - отметил он.

Дополнение

В заявлении во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он договорился со своим коллегой из Нидерландов Марком Рютте "работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевой авиацией, от обучения до обеспечения самолетов F-16".

Ранее в этом месяце во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды Рютте заявил, что переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.