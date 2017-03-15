Уряд Нідерландів склав повноваження напередодні виборів

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте направив королю Віллем-Александеру офіційне прохання про відставку всіх міністрів і статс-секретарів перед парламентськими виборами, які відбудуться 15 березня. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві уряду, передає УНН.

Монарх “схвалив прохання і запропонував міністрам і статс-секретарям продовжувати виконувати свої обов’язки в інтересах королівства.”

З цього моменту кабінет міністрів під керівництвом М.Рютте вважається у відставці. Але щоб уникнути вакууму влади, чиновники продовжать виконувати свої обов’язки до тих пір, поки не буде сформовано новий уряд.

Право взяти участь у голосуванні мають 12,9 млн голландців, яким належить вибрати 150 депутатів нижньої палати головного законодавчого органу країни.

Лідери всіх великих рухів ще задовго до виборів заявили, що ні за яких умов не співпрацюватимуть з головою ультраправої Партії свободи Гертом Вілдерсом, відомим своїми антиісламськими і антиєвропейськими заявами, а це означає, що крайні праві знову опиняться в опозиції.

Передбачається, що основу нового кабінету складуть Народна партія за свободу і демократію, “Християнсько-демократичний заклик” і “Демократи-66”, однак і всі разом вони навряд чи зможуть отримати 76 місць в парламенті.

Як повідомляв УНН, WikiLeaks опублікувала тисячі документів про політиків напередодні парламентських виборів у Нідерландах.

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