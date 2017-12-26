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Уряд направив 11 млн грн на допомогу сім'ям загиблих і поранених воїнів АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кабінет міністрів України виділив майже 10,7 млн грн на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих і та тих, які отримали інвалідність, учасників антитерористичної операції (АТО). Про це свідчить розпорядження КМУ №965 від 20 грудня, передає УНН.

Уряд направив 11 млн грн на допомогу сім'ям загиблих і поранених воїнів АТО

Згідно з документом, кошти виділені Міністерству соціальної політики з резервного фонду державного бюджету.
Мінсоцполітики доручено до 27 грудня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання цих коштів.

Сім’ям 6 загиблих виплатять сумарно 4 млн 343 тис. грн (допомога виплачується в розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних на дату загибелі). А сім’ям 23 воїнів, які отримали інвалідність, в залежності від групи виплатять:

• I група — 1 людина — 421 тис. грн (250 прожиткових мінімумів для працездатних);
• II група — 6 осіб — 1 млн 894 тис. грн (200 мінімумів);
• III група — 16 осіб — 4 млн 40,3 тис. грн (150 прожиткових мінімумів).

Нагадаємо, Кабмін виділив з резервного фонду 1,4 млн грн для надання одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам Майдану.

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