Правительство направило 11 млн грн на помощь семьям погибших и раненных воинов АТО

Согласно документу, средства выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

Минсоцполитики поручено до 27 декабря подать Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании этих средств.

Семьям 6 погибших выплатят суммарно 4 млн 343 тыс. грн (помощь выплачивается в размере 500 прожиточных минимумов для трудоспособных на дату гибели). А семьям 23 воинов, которые получили инвалидность, в зависимости от группы выплатят:

• I группа — 1 человек — 421 тыс. грн (250 прожиточных минимумов для трудоспособных);

• II группа — 6 человек — 1 млн 894 тыс. грн (200 минимумов);

• III группа — 16 человек — 4 млн 40,3 тыс. грн (150 прожиточных минимумов).

Напомним, Кабмин выделил из резервного фонда 1,4 млн грн для предоставления единовременной денежной помощи пострадавшим участникам Майдана.