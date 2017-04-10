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Уряд на цьому тижні не звітуватиме - голова фракції "БПП"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На цьому тижні в парламенті не планується заслуховування звіту уряду про його діяльність. Про це на брифінгу повідомив голова фракції "БПП" Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.

"Згідно з моєю інформацією, на цьому тижні звіт уряду не буде відбуватися", - сказав А.Герасимов.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, на сьогодні підтвердження повноважень діючого уряду не потрібно, а питання його відставки зараз не актуальне.

Як повідомляв УНН, за словами голови ВР Андрія Парубія поточного пленарного тижня Парламент розгляне законопроекти, які дозволять провести "реформу парламенту".

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