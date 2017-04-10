Правительство на этой неделе отчитываться не будет - председатель фракции "БПП"

"Согласно моей информации, на этой неделе отчет правительства не будет происходить", - сказал А.Герасимов.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сегодня подтверждение полномочий действующего правительства не нужно, а вопрос его отставки сейчас не актуален.

Как сообщал УНН, по словам председателя ВР Андря Парубия текущей пленарной недели парламент рассмотрит законопроекты, которые позволят провести "реформу парламента".