Правительство на этой неделе отчитываться не будет - председатель фракции "БПП"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На этой неделе в парламенте не планируется заслушивание отчета правительства о его деятельности. Об этом на брифинге сообщил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
"Согласно моей информации, на этой неделе отчет правительства не будет происходить", - сказал А.Герасимов.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сегодня подтверждение полномочий действующего правительства не нужно, а вопрос его отставки сейчас не актуален.
Как сообщал УНН, по словам председателя ВР Андря Парубия текущей пленарной недели парламент рассмотрит законопроекты, которые позволят провести "реформу парламента".