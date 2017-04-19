Уряд на 99% узгодив проект пенсійної реформи з МВФ – А.Рева

“Сьогодні ми перебуваємо на завершальному етапі погодження деталей пенсійної реформи”, — сказав міністр.



За словами А.Реви, місія МВФ з України вже поїхала.



“Ми домовилися, що остаточні деталі будемо погоджувати в режимі відеоконференції”, — уточнив він.



“Ми працюємо над цим законопроектом (про пенсійну реформу — ред.) паралельно, не чекаючи узгодження остаточних деталей. Тому що, умовно кажучи, 99% самої реформи погоджено. Залишилися технічні моменти, в які можна буде внести зміни. В нас не забере багато часу підготовка остаточного законопроекту”, — запевнив А.Рева.



Міністр також підкреслив, що перед внесенням законопроекту про пенсійну реформу на розгляд Верховної Ради він буде повністю погоджений із МВФ.

Нагадаємо, 18 квітня віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабмін ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи.

Раніше А.Рева повідомляв, що уряд має намір внести до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу до 16 травня.