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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37100 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101275 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154247 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115980 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Правительство на 99% согласовало проект пенсионной реформы с МВФ – А.Рева

Правительство на 99% согласовало проект пенсионной реформы с МВФ – А.Рева

Киев  •  УНН

 • 11538 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на 99% согласовал проект пенсионной реформы с Международным валютным фондом, осталось согласовать только технические моменты. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева после сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы находимся на завершающем этапе согласования деталей пенсионной реформы”, — сказал министр.

По словам А.Ревы, миссия МВФ из Украины уже уехала.

“Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции”, — уточнил он.

“Мы работаем над этим законопроектом (о пенсионной реформе — ред.) параллельно, не дожидаясь согласования окончательных деталей. Потому что, условно говоря, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты, в которые можно будет внести изменения. У нас не займет много времени подготовка окончательного законопроекта”, – заверил А.Рева.

Министр также подчеркнул, что перед внесением законопроекта о пенсионной реформе на рассмотрение Верховной Рады он будет полностью согласован с МВФ.

Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее А.Рева сообщал, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.

Украинские Национальные Новости

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