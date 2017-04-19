Правительство на 99% согласовало проект пенсионной реформы с МВФ – А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на 99% согласовал проект пенсионной реформы с Международным валютным фондом, осталось согласовать только технические моменты. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева после сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы находимся на завершающем этапе согласования деталей пенсионной реформы”, — сказал министр.
По словам А.Ревы, миссия МВФ из Украины уже уехала.
“Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции”, — уточнил он.
“Мы работаем над этим законопроектом (о пенсионной реформе — ред.) параллельно, не дожидаясь согласования окончательных деталей. Потому что, условно говоря, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты, в которые можно будет внести изменения. У нас не займет много времени подготовка окончательного законопроекта”, – заверил А.Рева.
Министр также подчеркнул, что перед внесением законопроекта о пенсионной реформе на рассмотрение Верховной Рады он будет полностью согласован с МВФ.
Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.
Ранее А.Рева сообщал, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.