Правительство на 99% согласовало проект пенсионной реформы с МВФ – А.Рева

“Сегодня мы находимся на завершающем этапе согласования деталей пенсионной реформы”, — сказал министр.



По словам А.Ревы, миссия МВФ из Украины уже уехала.



“Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции”, — уточнил он.



“Мы работаем над этим законопроектом (о пенсионной реформе — ред.) параллельно, не дожидаясь согласования окончательных деталей. Потому что, условно говоря, 99% самой реформы согласовано. Остались технические моменты, в которые можно будет внести изменения. У нас не займет много времени подготовка окончательного законопроекта”, – заверил А.Рева.



Министр также подчеркнул, что перед внесением законопроекта о пенсионной реформе на рассмотрение Верховной Рады он будет полностью согласован с МВФ.

Напомним, 18 апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.

Ранее А.Рева сообщал, что правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.