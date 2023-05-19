Уряд Литви визнав Компартію винною у депортації та тортурах населення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У Литві парламент визнав винною за депортації та тортури 1944-1963 рр. Комуністичну партію та наголосив, що це рішення також пов’язано зі злочинами геноциду, які вчиняються нині росією в Україні, повідомляє LRT, пише УНН.
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"Те ж саме ми бачимо і сьогодні, коли окупанти та їхні місцеві посібники відповідно до заздалегідь продуманих схем та інструкцій депортують українців з їхніх рідних земель, масово викрадають їхніх дітей, захоплюють будинки та інше майно так званих нелояльних місцевих жителів на окупованих територіях шляхом відкритого присвоєння", - сказав депутат Аудронюс Ажубаліс.
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У четвер сейм Литви прийняв резолюцію, ініційовану групою парламентаріїв із фракцій консерваторів, "аграріїв" та Ліберального руху. Резолюція була присвячена 75-м роковинам найбільшої депортації минулого століття в Литві під кодовою назвою "Весна", проведеній окупаційним режимом Радянського Союзу 22 травня 1948 року.
У ній зазначається, що Комуністична партія Литви "несе відповідальність за знищення мешканців Литви, конфіскацію та присвоєння їх майна, тортури та депортації, що рівносильно геноциду, який був заздалегідь спланований та здійснений за її вказівками та навмисно окупаційно-репресивними структурами 1944 ".
Документ закликає установи та школи країни подбати про висвітлення історії боротьби та страждань Литви, злочинну діяльність радянського окупаційного режиму та Комуністичної партії Литви, а також увічнити пам'ять про депортації.
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