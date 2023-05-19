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Правительство Литвы признало Компартию виновной в депортации и пытках населения

Правительство Литвы признало Компартию виновной в депортации и пытках населения

Киев • УНН

 • 695697 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. В Литве парламент признал виновной за депортации и пытки 1944-1963 гг. Коммунистическую партию и отметил, что это решение также связано с преступлениями геноцида, которые совершаются сейчас россией в Украине, сообщает LRT, пишет УНН.

Цитата 

"То же самое мы видим и сегодня, когда оккупанты и их местные пособники в соответствии с заранее продуманными схемами и инструкциями депортируют украинцев с их родных земель, массово похищают их детей, захватывают дома и другое имущество так называемых нелояльных местных жителей на оккупированных территориях путем открытого присвоения", - сказал депутат Аудронюс Ажубалис.

Детали 

В четверг сейм Литвы принял резолюцию, инициированную группой парламентариев из фракций консерваторов, "аграриев" и Либерального движения. Резолюция была посвящена 75-й годовщине крупнейшей депортации прошлого века в Литве под кодовым названием "Весна", проведенной оккупационным режимом Советского Союза 22 мая 1948 года.

В ней отмечается, что Коммунистическая партия Литвы "несет ответственность за уничтожение жителей Литвы, конфискацию и присвоение их имущества, пытки и депортации, что равносильно геноциду, который был заранее спланирован и осуществлен по ее указаниям и преднамеренно оккупационно-репрессивными структурами 1944 года".

Документ призывает учреждения и школы страны позаботиться об освещении истории борьбы и страданий Литвы, преступной деятельности советского оккупационного режима и Коммунистической партии Литвы, а также увековечить память о депортациях.

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