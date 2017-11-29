Литва передасть Україні озброєння майже на 2 млн євро

“Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні озброєння і боєприпаси майже на два мільйони євро, повідомляє литовське Міністерство оборони”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Україні передадуть озброєння, яке використовувалося до переходу Збройних сил Литви на стандарти НАТО. Більшу частину переданого озброєння становитимуть понад сім тисяч автоматів Калашникова, майже два мільйони набоїв. Також передається понад 80 кулеметів, більше десяти мінометів, протитанкове й інше озброєння.

“Передавання майна є частиною послідовної і всебічної допомоги Литви Україні у зміцненні оборонних потужностей і забезпеченні суверенітету держави”, — заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Окрім того, в оборонному відомстві нагадали, що з початку військової агресії Росії Литва активно підтримує незалежність і територіальну цілісність України усіма можливими і допустимим з юридичної точки зору способами.

Повідомляється, що передача зброї відбудеться у найближчим часом після того, як будуть погоджені практичні питання з українською стороною.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Литва планувала надати Україні озброєння на 2 млн євро.