Правительство Литвы передаст Украине вооружение почти на 2 млн евро

“Правительство Литвы приняло решение передать Украине вооружение и боеприпасы почти на два миллиона евро, сообщает литовское Министерство обороны”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что Украине передадут вооружение, которое использовалось до перехода Вооруженных сил Литвы на стандарты НАТО. Большую часть переданного вооружения составят более семи тысяч автоматов Калашникова, почти два миллиона патронов. Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и другое вооружение.

“Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонительных мощностей и обеспечении суверенитета государства”, — заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Кроме того, в оборонном ведомстве напомнили, что с начала военной агрессии России Литва активно поддерживает независимость и территориальную целостность Украины всеми возможными и допустимым с юридической точки зрения способами.

Сообщается, что передача оружия состоится в ближайшее время после того, как будут согласованы практические вопросы с украинской стороной.

Напомним, как сообщал УНН, Литва планировала предоставить Украине вооружения на 2 млн евро .