Уряд Китаю вирішив поки не ліцензувати Pokemon Go
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Популярний додаток для смартфонів Pokemon Go та інші ігри з використанням технології "доповненої реальності" навряд чи будуть доступні в Китаї найближчим часом, після того, як регулятор заявив, що не ліцензуватиме їх до оцінки потенційних ризиків для безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається, через ймовірний "високий рівень відповідальності для національної безпеки і безпеки життя і майна людей", китайський регулятор, Державне управління у справах преси, друку, радіо, кіно і телебачення, координується з іншими державними відомствами для оцінки ризиків від гри.
Вказано, що ці ризики включають в себе "загрозу географічній інформаційній безпеці і загрози для транспорту і особистої безпеки споживачів".
Pokemon Gо - додаток, заснований на технології "доповненої реальності" з можливістю знаходити, захоплювати, битися і тренувати віртуальних істот, яких називають покемонами, які з'являються на екрані, ніби вони перебувають в тому ж реальному місці.